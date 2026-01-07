به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس انجمن حمایت از کالای ایرانی با اشاره به اعتراض بازار نسبت به نوسانات ارزی، گفت: آنچه امروز در بازار دیده می‌شود، بیش از آنکه نشانه تقابل باشد، زنگ هشدار نسبت به بی‌ ثباتی اقتصادی است بازار ایران نگران آینده‌ای است که در آن امکان برنامه‌ریزی اقتصادیِ و قابلیت اجرا داشته باشد.

حسین نعیم آبادی با بیان اینکه بازار سال‌هاست با تورم و فشار‌های اقتصادی کنار آمده، افزود: مشکل اصلی امروز، صرفاً افزایش نرخ ارز نیست، بلکه غیرقابل پیش‌بینی شدن تصمیم‌ها و تغییر مداوم قواعد اقتصادی است. وقتی تولیدکننده و کاسب نمی‌دانند فرداى سیاست ارزی کشور چگونه خواهد بود، اعتماد به آینده از بین می‌رود و این فرسایش اعتماد، خطرناک‌تر از هر نوسان قیمتی است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مطالبه بازار از دولت را بازگشت به پیش‌ بینی‌ پذیری در سیاست‌های اقتصادی است بازار انتظار معجزه ندارد حتی اگر نرخ‌ها بالا باشد، ثبات از نوسان‌های روزانه و تصمیم‌های مقطعی بسیار کم‌هزینه‌تر است. چندنرخی بودن ارز نه‌ تنها مانع سوداگری نشده، بلکه به بی‌اعتمادی و تعلیق در تولید دامن زده است.

رئیس انجمن ملى حمایت از کالای ایرانی گفت: بر ضرورت گفت‌وگوی مستقیم دولت با اصناف و تشکل‌های واقعی بازار تأکید دارم و تصمیم‌هایی که بدون شنیدن صدای میدان گرفته می‌شوند، حتی اگر نیت اصلاحی داشته باشند، در اجرا با مقاومت مواجه خواهد شد. بازار باید در فرآیند تصمیم‌سازی دیده شود؛ نه اینکه صرفاً مخاطب بخشنامه‌ها باشد.

نعیم آبادی افزود: نقش مجلس در شرایط فعلی بسیار تعیین‌کننده است و مجلس صرفاً قانون‌گذار نیست؛ بلکه ناظر بر کیفیت حکمرانی اقتصادی است استفاده فعال و به‌ موقع از ابزار‌های نظارتی می‌تواند بسیاری از بحران‌ها را پیش از رسیدن به مرحله اعتراض عمومی مهار کند.

وی بیان کرد: بازنگری در قوانین مزاحم تولید و مطالبه پاسخ روشن از دستگاه‌های مسئول درباره سیاست‌های ارزی، از انتظارات جدی بازار از مجلس است.

نعیم آبادی همچنین به نقش قوه قضائیه در آرام‌سازی فضای اقتصادی اشاره کرد و گفت: بازار از برخورد قاطع با فساد حمایت می‌کند، اما نگران برخورد‌های یکسان با همه فعالان اقتصادی است و تفاوت روشنی میان سوءاستفاده‌گران حرفه‌ای و کاسبان یا تولیدکنندگانی که در تلاطم سیاست‌ها گرفتار شده‌اند وجود دارد و این تفکیک باید در عمل دیده شود.

وی افزود: امنیت اقتصادی زمانی محقق می‌شود که فعالان بازار احساس عدالت و انصاف داشته باشند. و برخورد‌های شفاف، سریع و عادلانه با شبکه‌های اخلال در بازار، بیش از هر اقدام نمایشی به بازگشت آرامش کمک می‌کند.

او خاطرنشان کرد: بازار امروز در تنگنا قرار دارد، اما در بن‌ بست نیست کلید خروج از این وضعیت، نه در انکار و نه در امنیتی‌کردن فضا، بلکه در تصمیم هماهنگ، شفاف و قابل پیش‌بینی سه قوه است بازار اگر بداند مسیر روشن است، سختی‌ ها را تحمل می‌کند.

رئیس انجمن ملی حمایت از کالای ایرانی بیان کرد: امروز فرصتی برای اصلاح سیاست‌ها، پیش از تعمیق بحران است. اگر این صدا شنیده شود، می‌توان اعتماد را بازسازی کرد؛ در غیر این صورت هزینه‌های سنگین اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.