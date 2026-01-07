پخش زنده
در شهرستان نهاوند بیش از ۶۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ صنایع دستی فعالیت دارند که حدود ۴۰۰ کارگاه آن تولیدی مبل ومنبت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند گفت: بیش از ۹۰ درصد کارگاههای تولیدی مبل ومنبت نهاوند در روستای دهفول فعالیت میکنند.
روستای دهفول نهاوند یکی از روستاهایی است که سال هاست اهالی آن علاوه بر شغل کشاورزی و دامداری، به شغل تولید مبل ومنبت مشغول هستند.
آقای احمدوند یکی از جوانان این روستاست که علاقمند به تولید مبل ومنبت است و با راه اندازی کارگاه تولید مبل ومنبت توانسته برای خود و چند جوان دیگر روستا، شغل پایدار ایجاد کند.
در روستای دهفول سالانه بیش از ۲ هزار دست انواع مبل ومنبت تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال میشود.
محسن جانجان مدیر میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند تاکید کرد: برای حمایت از فعالان صنایع دستی، تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده که توسط بسیج سازندگی امسال تاکنون ۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.