در شهرستان نهاوند بیش از ۶۰۰ کارگاه کوچک و بزرگ صنایع دستی فعالیت دارند که حدود ۴۰۰ کارگاه آن تولیدی مبل ومنبت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند گفت: بیش از ۹۰ درصد کارگاه‌های تولیدی مبل ومنبت نهاوند در روستای دهفول فعالیت می‌کنند.

روستای دهفول نهاوند یکی از روستا‌هایی است که سال هاست اهالی آن علاوه بر شغل کشاورزی و دامداری، به شغل تولید مبل ومنبت مشغول هستند.

آقای احمدوند یکی از جوانان این روستاست که علاقمند به تولید مبل ومنبت است و با راه اندازی کارگاه تولید مبل ومنبت توانسته برای خود و چند جوان دیگر روستا، شغل پایدار ایجاد کند.

در روستای دهفول سالانه بیش از ۲ هزار دست انواع مبل ومنبت تولید و به نقاط مختلف کشور ارسال می‌شود.

محسن جانجان مدیر میراث فرهنگی و گردشگری نهاوند تاکید کرد: برای حمایت از فعالان صنایع دستی، تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده که توسط بسیج سازندگی امسال تاکنون ۱۷ میلیارد تومان پرداخت شده است.