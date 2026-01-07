از عملکرد حسن زاده شهردار پلدشت، منصوری مسئول دفتر خبری صداوسیما و اسدی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان پلدشت تجلیل شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جلسه شورای اداری شهرستان پلدشت از عملکردروسای ادارات برتر این شهرستان در سال جاری با اهدای لوح تقدیر از سوی فرماندار تجلیل شد.

فرماندار پلدشت در این جلسه گفت: در نه ماه سال جاری بر اساس ارزیابی و شاخص‌هایی که از عملکرد این ادارات صورت گرفته بود بعنوان ادارات برتر شهرستان انتخاب شدند.

رعنا قربانی در ادامه این جلسه از بهره برداری از احداث ۷ مدرسه با ۳۰ کلاس تا پایان نیمه اول سال آینده در این شهرستان خبر داد و گفت: برای احداث این مدارس در مجموع ۶۰ میلیارد تومان اتعبار هزینه خواهد شد و یک هزار دانش آموز از نعمت فضای آموزشی سالم بهره‌مند خواهند شد.

حجت الاسلام جمشیدی امام جمعه شهرستان پلدشت در این جلسه خدمت به مردم را یک هدیه الهی عنوان کرد و گفت: مسئولین بایستی با همت و تلاش مضاعف مشکلات مردم را با بازدید میدانی حل و فصل نمایند.