خانه هوش ایران، باشگاه تخصصی هوش مصنوعی را با هدف شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر، تربیت نیروی متخصص طرح محور و فراهمسازی زیرساختهای پیشرفته محاسباتی راه اندازی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، خانه هوش ایران قصد دارد باشگاه خانه هوش ایران را با هدف شناسایی، جذب و حمایت از استعدادهای برتر، آموزش و مهارت افزایی مخاطبان با توجه به نیازهای کشور، ایجاد محیط یادگیری تعاملی پروژه محور و چند سطحی، تربیت نیروی متخصص با هویت فرهنگی و مسؤولیت پذیر نسبت به آینده کشور و شبکهسازی از اساتید، متخصص و شاغلین حوزه هوش مصنوعی راهاندازی کند.
خدمات باشگاه خانه هوش ایران شامل:
فرصتهای شغلی و پروژه محور: عضویت در باشگاه، دروازهای به سوی مشارکت مستقیم در پروژههای استراتژیک و نوآورانه خواهد بود که در آن نخبگان نه فقط کارمند، بلکه شریک ایدهساز هستند.
پشتوانه مالی و اعتباری برای حضور در رویدادهای جهانی مثل AIBridge: این مرکز علاقهمندان را به دنیا متصل میکند؛ از پوشش هزینههای سفر تا حمایت اعتباری برای ویزا و ثبت نام در معتبرترین کنفرانسهای جهانی هوش مصنوعی.
حمایت زیرساختی هوشمند برای پروژههای اعضا: دسترسی اختصاصی به سرورهای قدرتمند، GPUهای تحلیلی و محیطهای توسعه پیشرفته تا ایدهها محدود به سختافزار نباشند.
شبکه مستقیم با اساتید برتر دانشگاههای کشور: گفتوگوی مستقیم، مشاوره تخصصی و هدایت علمی از سوی برجستهترین اساتید حوزه هوش مصنوعی ایران فراتر از دیوارهای کلاس درس.
تسهیلات مالی ویژه برای تجهیزات فنی: ارائه تسهیلات برای خرید لپتاپهای Ready-AI، GPU و سایر ابزارهای ضروری برای تبدیل ایده به پروژه.
عضویت در شبکه ملی نخبگان فعال در هوش مصنوعی: عضویت در یک اکوسیستم تعاملی از ذهنهای درخشان کشور برای همکاری، تشکیل تیم، اشتراک دانش و ساخت پروژههای بزرگ.
دورههای آموزشی تخصصیِ غیرعمومی: دسترسی به دورههای پیشرفتهای که فقط برای اعضای باشگاه طراحی شدهاند: از Engineering LLM تا Computer Vision و Federated Learning پیشرفته.
بانک ویدئوهای آموزشی بهروز خانه هوش ایران: کتابخانه دیجیتالی از صدها ساعت محتوای آموزشی بهروز، تولیدشده توسط متخصصان داخلی و بینالمللی، فقط برای اعضای باشگاه ، است .