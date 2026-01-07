پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش کلیدی بازاریان و اصناف در ثبات اقتصادی و اجتماعی، گفت: دولت با رویکرد گفتوگو، شفافیت و حمایت هدفمند، بهدنبال تأمین معیشت مردم، تسریع در تأمین کالاهای اساسی و حفظ آرامش بازار است.
جعفر مردانی گفت: اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است، اما تخریب و همراهی ناخواسته با توطئههای دشمن ضربه به اعتماد اجتماعی است.