به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر نقش کلیدی بازاریان و اصناف در ثبات اقتصادی و اجتماعی، گفت: دولت با رویکرد گفت‌و‌گو، شفافیت و حمایت هدفمند، به‌دنبال تأمین معیشت مردم، تسریع در تأمین کالا‌های اساسی و حفظ آرامش بازار است.

جعفر مردانی گفت: اعتراض در چارچوب قانون حق مردم است، اما تخریب و همراهی ناخواسته با توطئه‌های دشمن ضربه به اعتماد اجتماعی است.