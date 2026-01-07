به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش تجلیل از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه میاندورود با حضورمدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دانشکده منابع طبیعی این شهرستان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به جایگاه ارزشمند استان مازندران در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه، بر ضرورت پاسداشت سرمایه‌های انسانی و فرهنگی و توجه ویژه به مفاخر و چهره‌های اثرگذار این حوزه تأکید کرد.

محمدی افزود: مازندران سرشار از چهره‌های ماندگار فرهنگی، هنری و رسانه‌ای است و برگزاری یازدهمین آئین نکوداشت چهره‌های ماندگار فرهنگ و رسانه در سطح استان، بیانگر غنای فرهنگی این خطه و ظرفیت‌های ارزشمند انسانی آن است.

وی با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ قدردانی تصریح کرد: فلسفه اصلی برگزاری آئین‌های نکوداشت، ترویج فرهنگ تشکر و شکرگزاری از تلاش‌ها و خدمات هنرمندان و فعالان فرهنگی است؛ چرا که قدردانی از سرمایه‌های انسانی، به‌ویژه در زمان حیات آنان، یک وظیفه فرهنگی و اجتماعی به شمار می‌رود.

در این مراسم از ۶ چهره های ماندگار فرهنگ و هنر و رسانه میاندوورود تجلیل شد.