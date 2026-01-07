پخش زنده
امروز: -
در بسته ۱۲۰ ثانیه مروری بر آخرین خبرهای روز گذشته در قم میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قم، در بسته ۱۲۰ ثانیه به خبرهای زیر پرداخته شده است:
بهره برداری از نیروگاه متمرکز دو و نیم مگاوات خورشیدی در بخش سلفچگان کشف و توقیف بیش از ۱۹۰ تن برنج و ۱۸۰ تُن روغن نباتی و مایع از یک انبار اختصاص ۱۷۰۰ تن روغن به استان قم
کاهش زمان رسیدگی به پروندههای قضایی
تجلیل از صاحبان آثار برگزیده سوگواره ملی هنر و اندیشه عاشورایی در قم
جنگ ترکیبی و شناختی راهبرد جدید دشمن
ثبتنام بخش استانی جایزه ملی جوان سال ۱۴۰۴
جواز حضور در لیگ برتر تفنگ آقایان تیم تیراندازی شهید زین الدین قم