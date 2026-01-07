شاخص کیفیت هوای تهران در ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه امروز برروی عدد ۱۴۹ و در مرز آلودگی برای همه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین ۲۴ ساعت گذشته شاخص کیفیت هوای پایتخت روی عدد ۱۶۲ و در وضع قرمز قرار داشت.

هم اکنون شاخص کیفیت هوا فقط در ایستگاه شهرک چشمه منطقه ۲۱ برروی عدد ۳۹ ودر شرایط پاک قرار دارد و سه ایستگاه علم و صنعت منطقه ۴ با شاخص ۷۶، سوهانک منطقه ۱ با شاخص ۷۷، دانشگاه شهید بهشتی منطقه ۱ با شاخص ۹۳ در شرایط سالم و زرد و سه ایستگاه اقدسیه منطقه ۱ با شاخص ۱۴۴، پاسداران منطقه ۳ با شاخص ۱۴۴ ژئو فیزیک منطقه ۶ با شاخص ۱۳۵، در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس و سایر ایستگاه‌های هواشناسی در وضع قرمز قرار دارد و در این شرایط به شهروندان توصیه می‌شود از تردد غیر ضرور در فضای باز خودداری کنند.

پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نیز حاکیست پیرو هشدار سطح زرد تا شنبه هفته آینده با استقرار جوی پایدار و نوزیدن باد قابل ملاحظه به خصوص در مناطق پرتردد شهری به تدریج افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضع پاک، ۱۳۳ روز قابل قبول، ۱۲۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۲ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوای تهران با اعدادی سنجیده می‌شود که به ترتیب از صفر تا ۵۰ در شرایط پاک یا سبز، ۵۱ تا ۱۰۰ در شرایط قابل قبول یا زرد، ۱۰۱ تا ۱۵۰ در شرایط ناسالم برای گروه حساس یا نارنجی، ۱۵۱ تا ۲۰۰ در شرایط ناسالم برای همه یا قرمز، ۲۰۱ تا ۳۰۰ در شرایط بسیار ناسالم یا بنفش و ۳۰۱ تا ۵۰۰ در شرایط خطرناک یا ارغوانی تعیین شده است.