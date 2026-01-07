مدیرکل استاندارد تهران با تاکید بر اجباری بودن استاندارد ترازو‌ها و باسکول‌های الکترونیکی، از توقیف ۱۶۰۰ دستگاه ترازوی دیجیتالی و باسکول مکانیکی غیراستاندارد، در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزراری صدا و سیما ؛ قاسم فدوی در تشریح این خبر گفت: بازرسان استاندارد در بازرسی‌های خود از واحد‌های تولیدی انواع وسایل توزین و سنجش، دو ویژند (برند) ترازوی غیراستاندارد به نام‌های وزین و camry، را در یک واحد تولیدی در محدوده رباط کریم، شناسایی و توقیف کردند.

فدوی با اشاره بر اینکه ترازو‌های توقیف شده شامل ظرفیت‌های ۲۰-۵۰۰ کیلوگرم بوده‌است، افزود: وسایل توزین مانند ترازو‌ها و باسکول‌ها شامل استاندارد اجباری‌اند و تولید این فراورده باید با مجوز استاندارد صورت گیرد؛ از سوی دیگر، وسایل توزین در واحد‌های صنفی نیز باید برای تأیید صحت عملکردشان دارای برچسب تاییدیه سازمان ملی استاندارد ایران باشند تا خریداران به دقت این وسایل اطمینان پیدا کنند.

بازرسان استاندارد یک بار در سال از همه وسایل توزین در واحد‌های صنفی، بازرسی می‌کنند و در صورت صحت عملکرد آن، برچسب تأییدیه استاندارد بر روی آن نصب می‌کنند.

از ابتدای سال تاکنون، بیش از ۳۰ هزار مورد آزمون تصدیق صحت عملکرد از وسایل توزین واحد‌های صنفی استان، توسط بازرسان استاندارد، انجام شده‌است.