به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،در پیام نمایندگان مجلس آمده است: امروز دشمنان با طراحی‌های پیچیده، تحریم‌های سنگین اقتصادی، تهدید‌های امنیتی و دروغ‌های رسانه‌ای به دنبال انتقام از مردم عزیز ایران هستند.

ملت ما خدمات بی شمار انقلاب اسلامی در توسعه استان را نیز به چشم خود دیده‌اند، اما به خاطر نابسامانی‌های اقتصادی اعتراض به حق دارند که ضمن عذرخواهی از کمبود‌ها و تلاش برای بهبود معیشت و رفع مشکلات مردم بر ضرورت هوشیاری تاکید می‌کنیم، زیرا دشمنان ایران بزرگ نقشه شوم تجزیه ایران را در سر دارند و همه تلاش خود برای فروپاشی آن را به خدمت گرفته‌اند.