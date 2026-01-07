پخش زنده
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: روستائیان با اجرای طرحهای خلاقانه و مبتنی بر ظرفیتها و پتانسیلهای بومی به رونق اقتصادی منطقه کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،طهماسب نجفی در نشست میز مشترک بررسی طرحهای تسهیلات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیرکل روستایی استانداری، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد؛ عنوان کرد: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از اقلیم آب و هوایی متنوع و آثار تاریخی و طبیعی فراوان و خاک حاصلخیز از ظرفیتهای توسعهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف برخوردار است.
وی به فرصتهای توسعهای در حوزه روستایی استان اشاره کرد و گفت: اغلب روستاهای استان به ویژه در شهرستانهای صحنه، اورامانات و قصرشیرین و ... از ظرفیتهای خوبی در زمینه اجرای بومگردی، شیرینیهای محلی و پوشاک برخوردارند.
معاون عمرانی استاندار گفت: خوشبختانه تا کنون طرحهای موفقی هم در این حوزهها در سطح روستاهای استان اجرایی شده است.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه در نشست امروز درخواست ارائه تسهیلات به یک طرح سرمایهگذاری خلاقانه در حوزه تولید یک نوع شیرینی ارگانیک مورد بررسی قرار گرفت که قابل تقدیر و تحسین بود.
مهندس نجفی خاطرنشان کرد: اینگونه طرحهای خلاقانه قابلیت توسعه در سطح منطقهای و ملی را دارند و میتوانند به اشتغال و اقتصاد روستا کمک کنند.
در این نشست طرحهای پیشنهادی تعدادی از روستاها در شهرستانهای روانسر، صحنه و پاوه در حوزه تولید شیرینی محلی ارگانیک، تولید کفش، طم پرورش قارچ و احداث گلخانه مورد بررسی قرار گرفت.