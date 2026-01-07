به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با صدور حکمی، سرهنگ آیت احمدی را به‌عنوان فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منصوب کرد.

در متن این حکم، با اشاره به پیشنهاد فرماندهان نظامی ذی‌ربط و با استناد به تجارب ارزشمند، سوابق موفق و توانمندی‌های مدیریتی و اجرایی سرهنگ آیت احمدی، بر ضرورت بهره‌گیری از رویکرد مدیریت جهادی، روحیه انقلابی، التزام به موازین شرع مقدس اسلام و رعایت دقیق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمانی تاکید شده است.

فرمانده کل انتظامی کشور در این حکم، ارتقای توانمندی‌های سازمانی یگان حفاظت، صیانت از شأن، منزلت و معیشت کارکنان متخصص، پیشگیری قاطع از هرگونه تعرض، تجاوز، تخریب و تصرف غیرقانونی به آثار، محوطه‌ها و اماکن تاریخی و فرهنگی کشور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی را از مأموریت‌های محوری فرمانده جدید برشمرده است.

ساماندهی، انتظام‌بخشی و تأمین امنیت پایدار مجموعه‌های تاریخی و فرهنگی، به‌ویژه در ایام پرتردد گردشگری، ارتقای سطح امنیت موزه‌ها، اماکن فرهنگی و فضاهای تاریخی در سراسر کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت فیزیکی و هوشمند از میراث‌فرهنگی ملموس و ناملموس، از دیگر محورهای مورد تاکید در این حکم به شمار می‌رود.