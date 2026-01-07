پخش زنده
امروز: -
برنامه «مثبت آموزش» با تمرکز بر بررسی جشنواره کتاب رشد، راهبردهای آموزش متوسطه و مطالعات بینالمللی تیمز، امروز از شبکه آموزش سیما پخش میشود و همزمان شبکه ورزش دیدار شهرداری ارومیه و مهرگان نور در لیگ برتر والیبال را به صورت زنده تقدیم مخاطبان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» امروز با محوریت بررسی جشنواره کتاب رشد، رویداد کتابنما، راهبردهای معاونت آموزش متوسطه و مطالعات بینالمللی تیمز در علوم تجربی روی آنتن میرود.
در این برنامه مهدی عبدالملکی رئیس گروه کنترل کیفیت وسایل، رسانهها و تجهیزات آموزشی، مهدی احمدپور معاون آموزش منطقه ۴ شهر تهران و مریم قربانی سرگروه علوم تجربی متوسطه اول به عنوان میهمان حضور خواهند داشت. کارشناسان در این برنامه به بررسی ابعاد مختلف رویدادهای فرهنگی حوزه کتاب و تحلیل راهبردهای آموزشی در سطح متوسطه و مطالعات بینالمللی میپردازند.
این برنامه با اجرای کبری اصل فلاح و حسین کربلایی طاهر، امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه ساعت ۱۸ به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش میشود.
پخش زنده والیبال شهرداری ارومیه و مهرگان نور
شبکه ورزش امروز از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار مهم هفته یازدهم لیگ برتر والیبال بین دو تیم شهرداری ارومیه و مهرگان نور را به صورت مستقیم پوشش میدهد.
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته یازدهم لیگ برتر والیبال مردان، امروز چهارشنبه ۱۷ دی از ساعت ۱۵:۳۰، دیدار حساس تیمهای شهرداری ارومیه و مهرگان نور را به میزبانی ارومیه با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
شهرداری ارومیه از ۱۰ باری با ۶ پیروزی و ۱۸ امتیاز در جایگاه پنجم جدول و مهرگان نور با ۴ برد و ۱۱ امتیاز در رده هشتم جدول است.