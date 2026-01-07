پخش زنده
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کوی آیت الله طالقانی دزفول گفت: چهار هزار لیتر نفت سفید در فصل سرد سال به منظور تامین سوخت خانوارهای عشایری و جلوگیری از قطع درختان بین آنها توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرهاد رئیسی بیان کرد: توزیع چهار هزار لیتر نفت سفید میان عشایر دزفول برای نخستین بار در کشور توسط پایگاه مقاومت بسیج کوی آیت الله طالقانی دزفول انجام شد.
وی با بیان اینکه مجوز توزیع مرحله دوم توزیع سوخت میان عشایر این شهرستان در حال پیگیری است، افزود: توزیع نفت سفید تنها در فصل سرد سال و به منظور تامین سوخت مورد نیاز عشایر و همچنین جلوگیری از قطع درختان برای گرم کردن محل سکونت این خانوادهها است.
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کوی آیت الله طالقانی دزفول گفت: عملکرد گسترده این پایگاه در اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی، بصیرت افزایی، خدماتی، ورزشی و محرومیت زدایی موجب شده تا این پایگاه عنوان رتبه نخست و برترین پایگاه بسیج خوزستان و موفقترین پایگاه بسیج کشور را کسب کند.
وی با اشاره به فعالیت حلقههای صالحین در ردههای سنی پیشکسوتان، جوانان، نوجوانان و نونهالان ذیل این پایگاه افزود: گروه سرود رهروان شهدای این پایگاه با اجرای بیش از ۱۰۰ برنامه در ۲ سال اخیر یکی از فعالترین گروههای سرود در خوزستان است.