مسیر ۸ کیلومتری روستای باغمادی بویین میاندشت که بابارش برف اخیر مسدود شده بود باتلاش دوروزه راهداران بازگشایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره راهداری وحمل نقل جادهای بویین میاندشت گفت: روستای باغمادی تنها روستایی است که مسیر ۸ کیلومتری آن بابارش برف اخیر بسته شده بودکه با کار جهادی راهداران این مسیر که بازگشایی آن حداقل ۴ روز طول میکشید، ظرف دو روز بازگشایی شد.
حمیدرضا رحیمی افزود: نیروهای راهداری از زمان شروع بارش برف شبانه روزمشغول عملیات برف روبی بودند وازآنجا که بارش همراه با کولاک شدید بود اکثر مسیرهای اصلی وروستایی چند مرتبه برف روبی و بازگشایی شد.
وی گفت: در هر بار بارش برف ۳۰۰ کیلومتر راه اصلی وروستای شهرستان برف روبی وبازگشایی میشود.