شهرزاد شهرجردی نویسنده مجموعه چهار جلدی «بچه‌های سرزمین مادری» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزای صدا و سیما افزود: این اثر بر نقش محوری داستان و ادبیات کودک در انتقال و زنده‌نگه‌داشتن میراث فرهنگی و رسوم ایران تأکید دارد.

وی گفت: رسالت اصلی این مجموعه، قهرمان دانستن کودکان ایران به عنوان نگهبانان هویت و آداب و رسوم هر گوشه از کشور است.

شهرجردی با اشاره به اینکه داستان حول میراث خانوادگی یک قهرمان قصه می‌چرخاد فزود: ماجرا در خصوص یک کارگاه فتیرپزی در شهر اراک است که پسربچه قصه تلاش می‌کند آن را حفظ کند تا کارگاه تعطیل نشود.

نویسنده مجموعه کتاب «بچه‌های سرزمین مادری» گفت: قهرمان قصه تلاش میکند با حفظ این کارگاه هم مادرش را خوشحال کند و هم میراث خانوادگیشان را از دست ندهند.

وی افزود: این دست داستان‌ها نشان‌دهنده تلاش برای حفظ هویت ملی از طریق روایت‌های صمیمی و محلی است.

شهرزاد شهرجردی با بیان اینکه روایت اینگونه قصه نیاز به توجه و پرداختن بیشتری دارد، گفت: تولید قصه‌هایی با محوریت میراث ملی و حفظ آن، نیازمند توجه بیشتری است که نیازمند حمایت از سوی نویسندگان، ناشران و مسئولان فرهنگی است.

مجموعه چهار جلدی «بچه‌های سرزمین مادری» کاری از انتشارت مهرسا است که چند روز پیش در فرهنگسرای اشراق رونمایی شد.

این نویسنده آثار دیگری برای کودکان و نوجوان با عنوان‌های «این صدای کی بود؟»، «پیم پیم و دوستانش»، «تو یک جهانگردی» و «راز هیولای چیچست» تالیف کرده است.