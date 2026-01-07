پخش زنده
نویسنده کتاب کودک گفت: قصهها توانایی این را دارند تا میراث وطنمان را برای نسلهای آینده زنده نگه دارد.
شهرزاد شهرجردی نویسنده مجموعه چهار جلدی «بچههای سرزمین مادری» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزای صدا و سیما افزود: این اثر بر نقش محوری داستان و ادبیات کودک در انتقال و زندهنگهداشتن میراث فرهنگی و رسوم ایران تأکید دارد.
وی گفت: رسالت اصلی این مجموعه، قهرمان دانستن کودکان ایران به عنوان نگهبانان هویت و آداب و رسوم هر گوشه از کشور است.
شهرجردی با اشاره به اینکه داستان حول میراث خانوادگی یک قهرمان قصه میچرخاد فزود: ماجرا در خصوص یک کارگاه فتیرپزی در شهر اراک است که پسربچه قصه تلاش میکند آن را حفظ کند تا کارگاه تعطیل نشود.
نویسنده مجموعه کتاب «بچههای سرزمین مادری» گفت: قهرمان قصه تلاش میکند با حفظ این کارگاه هم مادرش را خوشحال کند و هم میراث خانوادگیشان را از دست ندهند.
وی افزود: این دست داستانها نشاندهنده تلاش برای حفظ هویت ملی از طریق روایتهای صمیمی و محلی است.
شهرزاد شهرجردی با بیان اینکه روایت اینگونه قصه نیاز به توجه و پرداختن بیشتری دارد، گفت: تولید قصههایی با محوریت میراث ملی و حفظ آن، نیازمند توجه بیشتری است که نیازمند حمایت از سوی نویسندگان، ناشران و مسئولان فرهنگی است.
مجموعه چهار جلدی «بچههای سرزمین مادری» کاری از انتشارت مهرسا است که چند روز پیش در فرهنگسرای اشراق رونمایی شد.
این نویسنده آثار دیگری برای کودکان و نوجوان با عنوانهای «این صدای کی بود؟»، «پیم پیم و دوستانش»، «تو یک جهانگردی» و «راز هیولای چیچست» تالیف کرده است.