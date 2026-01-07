فرماندار بوکان گفت: باتوجه به تحریم ظالمانه و فشار‌های اقتصادی درکشور، بااحتکارکنندگان کالا در بازار برخورد قاطع خواهدشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرماندار بوکان در جلسه‌ای که بنکداران وعمده فروشان ارزاق عمومی در اتاق اصناف برگزارشد، به شرایط تحریم ظالمانه و فشار‌های اقتصادی، بر لزوم تامین مستمر کالا هم زمان با کنترل نوسانات بازار و برخورد قاطع با احتکارکنندگان تأکید کرد.

خشایارصنعتی بر پیگیری جهت رایزنی برای انتقال کالا‌های اساسی دپو شده در مرز‌ها به بازار، به منظور تعدیل قیمت‌ها تاکیدکردوگفت: سرمایه‌ها باید به چرخه تولید و توزیع عادلانه کالاها، از جمله توزیع «کالابرگ» بازگردند.

وی همچنین بر ایجاد ارتباط منسجم و مستمر بین عمده فروشان خوشنام، اتحادیه‌ها، اصناف، جهاد کشاورزی و فرمانداری برای حل سریع مشکلات اشاره و در ادامه با تأکید بر شفاف‌سازی برای مردم و تولیدکنندگان، از بازاریان خواست در این شرایط با کاستن از حاشیه سود خود همراه مردم باشند.

فرمانداربوکان درادامه افزود:انبار کردن کالا به بهانه ثبات یا افزایش قیمت، حاشیه سود غیرمنصفانه‌ای ایجاد می‌کند که توجیه شرعی و عقلی نداشته و غیرقانونی است، زیرا در نهایت قشر کارگر و حقوق‌بگیر ثابت، ضرر می‌کنند و دچار فشار می‌شوند.

وی به اداره تعزیرات دستور داد با انبار‌های نامعلوم و احتکار اجناس برخورد جدی شود.

در ادامه نشست، مستوره رحیمی آذر رئیس جهاد کشاورزی بر تداوم پرداخت ارز ترجیحی توسط دولت در انتهای زنجیره و برای مصرف کننده نهایی تأکید و تسهیل واردات کالا‌های اساسی را جزو سیاست‌های سازمان اعلام کرد.

رسول نامجورئیس اداره صنعت نیز از رصد روزانه بازار و ارسال موارد به کارگروه تنظیم بازار استان خبر داد. همچنین از شرکت پشتیبانی امور دام خواسته شد تا برای جبران خسارت مرغداران، مرغ مازاد را خریداری کند.

در پایان، با قدردانی از اتحادیه خواربارفروشان به عنوان خوش‌نامان عرصه تنظیم بازار بوکان، بر همکاری کلیه دستگاه‌ها برای رفع موانع و انعکاس به موقع مشکلات به مرکز تأکید شد.

این جلسه با هدف ارزیابی تامین مایحتاج عمومی، کنترل قیمت‌ها و بررسی مسائل و چالش‌ها به منظور انتقال و حل و فصل از طریق مراجع بالادستی برگزار شدو

راهکار‌های مشترک برای تنظیم بازار و تأمین کالا‌های اساسی مورد بحث قرار گرفت.