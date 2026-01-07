پخش زنده
۲ نمایش صحنهای و خیابانی از شهرستان آبادان به چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان گفت: بر اساس اعلام دبیرخانه چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر نمایش خیابانی صادق بوره و نمایش صحنهای چیپست به این رویداد ملی و بینالمللی راه یافتند.
فرهاد علوانی افزود: نمایش خیابانی صادق بوره با طراحی و کارگردانی بهنام کاوه گویی از آبادان به جشنواره بینالمللی تئاتر فجر حضور خواهد داشت.
او ادامه داد: نمایش صحنهای چیپست کاری به نویسندگی و کارگردانی شهرام پورعسکر و علی عباسیه از شهرستان آبادان منتخب چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر شد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آبادان گفت: انتخاب آثار بخش خیابانی برعهده سمیه مهری، محمدرضا غفاری، میلاد مولوی، سعید خیراللهی و احمد صمیمی بود و اثر صادق بوره از بین ۲۳ اثر از سراسر کشور برگزیده شد و در بخش مسابقه این دوره از جشنواره حضور خواهد داشت.
علوانی افزود: گیلدا حمیدی، ابراهیم پشتکوهی، مجید رحمتی، نصرت الله مسعودی و اتابک نادری هیات انتخاب نمایشهای صحنهای جشنواره را به عهده داشتند که در این بخش ۱۴ اثر برگزیده جشنواره تئاتر استانها در جشنواره حضور دارند.