به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مصطفی ترکمان گفت: از امروز نزدیک به هزار تُن روغن خوراکی در بازار همدان و با قیمت‌های جدید توزیع می‌شود.

او با بیان اینکه روز گذشته نیز ۳۱۱ تُن روغن ۸۱۰ گرمی به قیمت ۲۱۷ هزار تومان در بازار توزیع شده است، تصریح کرد: از شنبه توزیع ۲ هزار تُن روغن در بازار همدان آغاز خواهد شد.

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهادکشاورزی استان همدان با اشاره به توزیع برنج هندی و پاکستانی در بازار همدان نیز تاکید کرد: در یک ماه گذشته هزار و۱۰۰ تُن برنج هندی و پاکستانی به نرخ ۱۱۴ و ۱۴۷ هزارتومان توسط سازمان جهادکشاورزی و ۲هزار تُن هم توسط اتحادیه اصناف در بازار توزیع شده است.