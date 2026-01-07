آغاز مسابقات قویترین مردان کاپ آزاد کشور در بافق
مسابقات قویترین مردان کاپ آزاد کشور با حضور برترین قهرمانان ایران، به میزبانی شهرستان بافق آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مسئول کمیته برگزاری مسابقات قویترین مردان، با اشاره به سطح بالای این رقابتها گفت: این مسابقات در حد و اندازه رقابتهای کشوری برگزار میشود و آیتمها با چیدمانی در سطح جهانی طراحی شدهاند.
بابک غصبانی افزود: رقابتهای رده وزنی منفی ۹۵ کیلوگرم به دلیل تعداد بالای شرکتکنندگان، در ٢ مرحله و طی ٢ روز برگزار میشود تا هیجان مسابقات افزایش پیدا کند؛ همچنین رقابتهای ردههای منفی ۱۱۰ و مثبت ۱۱۰ کیلوگرم روز پنجشنبه برگزار خواهد شد و فینال مسابقات نیز روز جمعه انجام میشود.
در ادامه یوسف فلاح مدیرعامل باشگاه فرهنگی–ورزشی سنگآهن بافق، با اشاره به میزبانی این رویداد اظهار داشت: کاپ آزاد قویترین مردان ایران در شهرستان بافق با همکاری شرکت سنگآهن مرکزی، روابط عمومی و امور ایثارگران و به میزبانی باشگاه فرهنگی–ورزشی سنگآهن بافق در حال برگزاری است.
وی افزود: این رقابتها به یاد شهدای شرکت سنگآهن مرکزی برنامهریزی شده و تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
سیاوش برفان داور این مسابقات نیز با اشاره به آیتمهای طراحیشده برای رقابتها گفت: در این دوره از مسابقات، هفت آیتم پیشبینی شده که از جمله آنها میتوان به آیتم چمدان، تکدمبل و حمل کنده اشاره کرد.
او بیان کرد: در رده منفی ۹۵ کیلوگرم نیز چهار ورزشکار با سابقهی حضور در رقابتهای جهانی حضور دارند که سطح کیفی این وزن را بهطور قابل توجهی افزایش دادهاند.
گفتنی است مسابقات قویترین مردان کاپ آزاد کشور تا پایان هفته در بافق ادامه دارد و فینال قویترینها روز جمعه برگزار خواهد شد.