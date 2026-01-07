رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان از کاشت و ارزیابی سالانه بیش از یکهزار لاین گندم نان، گندم دوروم و جو در این مرکز خبر داد و برونداد این تحقیقات را معرفی ارقام پرمحصول و سازگار با اقلیم گرم استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید بهرام اندرزیان اظهار کرد: این لاین‌ها در قالب آزمایش به‌نژادی توسط محققان و دست اندرکاران طرح غلات مرکز، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی افزود: هدف نهایی این آزمایشات در اقلیم گرم، معرفی ارقام گندم پر محصول برای کشت در استان زرخیز خوزستان است.

رییس مرکز تحقیقات خوزستان توضیح داد: ارقام معرفی شده علاوه بر عملکرد بالا، زودرس بوده و تحمل خوبی به تنش گرمای پایان فصل دارند.

اندرزیان خاطرنشان کرد: سایر ویژگی‌های مطلوب مانند ارتفاع مناسب و سایر خصوصیات زراعی با توجه به شرایط اقلیمی و تغییرات آن، در این ارقام ارزیابی می‌شوند.

وی کلید دستیابی به پتانسیل بالای ارقام معرفی شده را رعایت نکات بهزراعی و تامین توقعات ارقام اصلاح شده دانست و تصریح کرد: رعایت تاریخ کشت بهینه، تراکم بوته مناسب و تامین نیاز تغذیه‌ای کافی از جمله این موارد است تا ظرفیت بالقوه هر رقم به حداکثر ظرفیت بالفعل تبدیل شود.

رییس مرکز تحقیقات خوزستان تاکید کرد: این فعالیت‌های تحقیقاتی در راستای افزایش تولید و پایدارسازی عملکرد غلات در استان خوزستان و همسو با شرایط تغییر اقلیم در حال انجام است.