پویش نهالکاری به مناسبت هفته مقاومت و به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی درشهرستان پلدشت اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پلدشت گفت: در راستای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت و در گرامیداشت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و هفته مقاومت و نیز ششمین سالگرد شهادت سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی، پویش سراسری نهالکاری در این شهرستان برگزار شد
ولی پیری افزود: این پویش به نیت شهید حاج قاسم سلیمانی و با هدف ترویج فرهنگ حفظ منابع طبیعی و توسعه فضای سبز در شهرستان پلدشت اجرا شد
وی ادامه داد: در شهرپلدشت این پویش به صورت نمادین در پارک آراز برگزار و با حضور مسئولین ۶۳ اصله نهال از گونههای بومی و کم آب طلب کاشته شد