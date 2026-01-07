به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، احد بهجت حقیقی با بیان اینکه کارگروه مذکور با رویکردی چندبُعدی و تخصصی تشکیل شده است، گفت: پیگیری امور سرمایه‌گذاری و هدایت منابع به بخش کشاورزی با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران و همچنین شناسایی راه‌های تأمین سرمایه، فراتر از تسهیلات بانکی از مهم‌ترین مأموریت‌های این کارگروه به شمار می‌رود.

وی اظهارکرد: هدایت و جهت‌دهی تسهیلات، پیگیری رفع موانع تولید در بخش کشاورزی، شناسایی راهکار‌های افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان در مواجهه با حوادث و مشکلات در دستور کار این کارگروه قرار دارد.

این مقام مسئول افزود: هدایت اعتبارات با اولویت راه‌اندازی طرح‌های راکد، نیمه‌فعال و نیمه‌تمام، تقویت تأمین سرمایه در حوزه کشاورزی قراردادی و توسعه زنجیره‌های ارزش از دیگر محور‌های فعالیت این کارگروه است.

بهجت حقیقی با اشاره به اینکه جلسات کارگروه مذکور به فراخور موضوع و با حضور دستگاه‌های تابعه و نهاد‌های مرتبط تشکیل می‌شود، تصریح کرد: تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری با محوریت الگوی کشت، وضعیت منابع آبی و نیاز‌های واقعی استان در دستور کار قرار دارد.

این مقام مسئول با بیان اینکه الگوی کشت در مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس تدوین شده است، بیان کرد: پس از بررسی‌های تخصصی الگوی کشت و ظرفیت‌های هر حوزه احصا و به کارگروه اعلام می‌شود تا بسته‌های سرمایه‌گذاری دارای قابلیت اجرا شناسایی و زمینه جذب سرمایه‌گذار فراهم شود.

