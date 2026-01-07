پخش زنده
وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جادههای مواصلاتی پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان؛ در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط روز جمعه جوی پایدار بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و بزرگ و همچنین وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی مناطق استان بویژه جادههای مواصلاتی خواهد شد.
از اواسط روز جمعه تا اوایل روز یکشنبه استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار خواهد گرفت و سبب رگبار و رعد وبرق، وزش بادهای نسبتا شدید تا شدید در اغلب نقاط استان بویژه نیمه شمالی و نیمه شرقی استان، احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط و بارش برف در ارتفاعات خواهد شد. شمال خلیج فارس تا اوخر روز شنبه (بویژه روز شنبه) مواج خواهد بود.
در شبانه روز گذشته بهبهان با دمای ۲۴ و ایذه با دمای ۲.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۱۹.۹ و کمینه دمای ۶ درجه سانتیگراد رسیده است.