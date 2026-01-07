پخش زنده
مدیر اداره توزیع برق شوشتر از جمعآوری تعداد ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک منزل مسکونی واقع در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی حاجی پور اظهار کرد: با تلاش دفتر حراست برق شوشتر و بازرسیهای انجامشده، استفاده این محل از ماینرهای غیرمجاز تایید و پس از اخذ حکم قضایی عملیات جمعآوری این دستگاهها با حضور عوامل نیروی انتظامی انجام شد.
وی افزود: در این عملیات تعداد ۱۲ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط و دستگاهها و دیگر مستندات جهت تشکیل پرونده و سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.
حاجی پور ادامه داد: یکی از چالشهای شبکه توزیع برق استفاده غیرمجاز برای استخراج رمز ارز دیجیتال است که با تلاش همکاران برق شوشتر از این فرایند غیرقانونی جلوگیری میشود.
مدیر اداره توزیع برق شوشتر تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاههای غیرمجاز مراتب را به شماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با حفظ محرمانگی هویتشان، اطلاعات خود را در سایت www.tavanir.org.ir ثبت کنند و از پاداش یک میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان بهرهمند شوند.