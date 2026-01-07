خواجه محمد آصف در یک برنامه تلویزیونی با طرح این پرسش که «آیا اسرائیل آمریکا را فریب داده یا هر دو به‌صورت مشترک عمل می‌کنند» گفت: اسرائیل از سال‌ها پیش با طرح ادعا‌های نادرست درباره برنامه هسته‌ای ایران، در پی زمینه‌سازی برای حمله به این کشور بوده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان با اشاره به ادعا‌های اسرائیل در سال ۲۰۱۲ مبنی بر اینکه ایران ظرف چهار تا پنج روز قادر به ساخت بمب اتمی خواهد بود، تصریح کرد: اسرائیل در سال ۲۰۱۸ نیز در سازمان ملل درباره ایران دروغ‌پردازی کرد و همه این اتهامات صرفاً برای توجیه حمله احتمالی در آینده مطرح شده‌اند.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با انتقاد از سیاست‌های آمریکا گفت: اگر واشنگتن واقعاً دوستدار انسانیت است، باید نخست وزیر رژیم صهیونیستی را بازداشت کند.

خواجه آصف با اشاره به تحولات بین‌المللی تصریح کرد: اگر جلوگیری از اقدام چین علیه تایوان ممکن نباشد، جنگ اوکراین نیز عملاً مشروع جلوه داده خواهد شد.

به گفته وی حتی برای حمله روسیه به اوکراین بهانه‌هایی درست یا نادرست مطرح شد، اما حمله به ونزوئلا هیچ توجیهی نداشت و نظم جهانی موجود در حال فروپاشی است.

خواجه آصف همچنین طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان را غیرقابل اعتماد دانست و مدعی شد که این گروه‌ها با هند در ارتباط هستند.

وی با اشاره به توان دفاعی پاکستان اظهار داشت که جنگنده‌های پاکستانی در نبرد با هند آزموده شده‌اند و پس از جنگ اخیر، سفارش‌های قابل توجهی برای جنگنده‌های پاکستانی دریافت شده است به‌گونه‌ای که پاکستان ممکن است طی شش ماه آینده در موقعیتی قرار گیرد که از صندوق بین‌المللی پول خداحافظی کند.

وزیر دفاع پاکستان تأکید کرد: کشورش برای هرگونه جنگ احتمالی دیگر با هند آماده است و افزود پاسخ پاکستان در جنگ گذشته را جهان مشاهده کرد.

به گفته وی پس از جنگ مه ۲۰۲۵ اعتماد هند به‌شدت آسیب دیده است و در صورت تداوم رفتار‌های تهاجمی دهلی‌نو، پاسخ مشابهی دریافت خواهد کرد.

«خواجه آصف» گفت: در جریان جنگ پاکستان و هند، دهلی‌نو با آمریکا و چین برای توقف جنگ تماس گرفته بود.

وزیر دفاع پاکستان افزود: ارتش پاکستان از نظر توانمندی در سطح جهانی مورد اذعان قرار گرفته است.