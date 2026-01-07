پخش زنده
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران: ۸ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی با شعار عدالت آموزشی و ورزشی در سطح مدارس استان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل آموزش و پرورش مازندران گفت: در راستای ارتقای سلامت و مهارتآموزی دانشآموزان، ۸ میلیارد تومان تجهیزات ورزشی و بهداشتی با شعار عدالت آموزشی و ورزشی در سطح مدارس استان توزیع شد.
فریدون کلبادینژاد افزود: در هفته گذشته حدود ۴ میلیارد تومان سرانه ورزشی و سلامت بین مدارس استان توزیع شد و امروز نیز نزدیک به ۴ میلیارد تومان تجهیزات بهداشتی و ورزشی در حال توزیع است.
وی گفت: این اقلام شامل تجهیزات سلامت، ترازو، کیفهای کمکهای اولیه، تجهیزات ورزشی از جمله دوچرخه، تنیس روی میز و فوتبالدستی است که متناسب با نیاز شهرستانها در اختیار مدارس قرار میگیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران خاطرنشان کرد: این اقدامات در راستای ارتقای سلامت و مهارتآموزی دانشآموزان انجام شد که هدیهای برای دانش آموزان استان است.