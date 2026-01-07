پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از عرضه گسترده اقلام اساسی در فروشگاهها از امروز در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، صابر پرنیان گفت: چون تغییراتی در قیمتها انجام شده، تقاضای مردم برای خرید کالاهای اساسی بیشتر شده و موجودی قفسههای فروشگاهها کاهش یافته است و این موضوع طی چند روز آینده با مشخص شدن قیمت و نحوه عرضه حل و اقلام با نرخهای جدید عرضه خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی دلیلی برای احتکار وجود ندارد و با حذف ارز ترجیحی و حذف شدن واسطهها از این پس مشکلات قبلی در واردات نهادهها و محصولات به کشور و فعالیت کارخانههای تولیدی وجود نخواهد داشت.
جزئیات نحوۀ خرید با کالابرگ یک میلیون تومانی هم اعلام شد.
طرح در ۱۱ فروشگاه زنجیرهای (افق کوروش، اتکا، جانبو، دیلیمارکت، رفاه، گندم، مینومارت، هایپرفمیلی، هفت، شیرینعسل و والمارکت) و بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه خرد اجرا میشود.
اقلام کالایی کالابرگ شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کمچرب، ماست کمچرب و پنیر است.
در صورتی که اعتبار هر ماه بهطور کامل استفاده نشود، مانده به ماههای بعد منتقل خواهد شد و جای نگرانی نیست.
امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
استعلام مانده اعتبار از طریق اپلیکیشن «شمیم»، پیامرسان «بله»، کد دستوری # ۱۴۶۳*۵۰۰* و صندوقهای فروشگاهی امکانپذیر است.