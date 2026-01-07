پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری،با هدف گسترش فناوریهای نوین در حملونقل ریلی و حمایت از شرکتهای دانشبنیان، از مجموعههای صنعتی و تعمیراتی شرکت راهآهن بازدید کرد و زمینهسازی برای امضای تفاهمنامه همکاری علمی و فنی میان دو مجموعه انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا حاتمی رئیس مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، در جریان بازدید از کارخانه خودکفایی راهآهن و کارخانجات تعمیرات لکوموتیو، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای ارتقای فناوریهای ریلی تأکید کرد.
در این بازدید، نورالله بیرانوند معاون تأمین سرمایه و اقتصاد حملونقل راهآهن و جمعی از مدیران ارشد این شرکت حضور داشتند. دو طرف ضمن بررسی فرصتهای همکاری در حوزههای فناورانه، درباره بهکارگیری دانش فنی در زیرساختها، ناوگان و سیستمهای هوشمند حملونقل ریلی به گفتوگو پرداختند.
در نشست مشترک برگزارشده، بر اهمیت توسعه زنجیره فناوری در صنعت ریلی و بومیسازی بخشهای کلیدی تعمیرات و ساخت ناوگان تأکید شد. هدف از این همکاریها، ایجاد بستری برای تعامل میان صنعت حملونقل ریلی و شرکتهای مبتنی بر دانش روز و تجربیات نوین در حوزه مهندسی پیشرفته است.
همچنین، دو مجموعه در خصوص امضای تفاهمنامه همکاری مشترک به توافق رسیدند که براساس آن، از ظرفیت معاونت علمی و شرکت راهآهن برای توسعه تعاملات علمی، فنی و تحقیقاتی در زمینه فناوریهای ریلی و هوشمندسازی زیرساختها استفاده خواهد شد.
این بازدید به دعوت مرتضی باقری مدیرکل دفتر برنامهریزی راهبردی و توسعه فناوری راهآهن برگزار شد و مدیران کل حوزههای کشش، مهندسی و نظارت ناوگان، هوشمندسازی و دادهکاوی نیز در آن حضور داشتند.
به گفته مسئولان حاضر، تقویت پیوند میان علم، فناوری و صنعت ریلی میتواند مبنایی برای جهش فناورانه و افزایش بهرهوری در سیستم حملونقل کشور باشد.