به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ فرماندار خمین با تأکید بر نقش اثرگذار شورا‌های اسلامی شهر و روستا در توسعه متوازن، گفت: شورا‌ها به عنوان نمایندگان مردم، نقشی کلیدی در انتقال مطالبات، تقویت هم‌افزایی و تسریع در حل مسائل محلی دارند.

وحید براتی زاده در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه جلسات و مراحل آماده سازی ثبت نام داوطلبان شورا‌های اسلامی شهر و روستا در حال برگزاری است، افزود: شورا‌ها بازوی مشورتی و اجرایی مدیریت محلی هستند و تعامل سازنده آنان با دستگاه‌های اجرایی می‌تواند زمینه‌ساز پیشرفت و افزایش رضایتمندی عمومی شود.

براتی زاده با بیان اینکه دولت نگاه ویژه‌ای به استفاده از ظرفیت شورا‌ها دارد، گفت: پیگیری مطالبات مردم، نظارت بر امور محلی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها از مهم‌ترین وظایف شوراهاست و فرمانداری خمین آمادگی دارد با تقویت این تعامل، مسیر خدمت‌رسانی را هموارتر کند.

او افزود: همچنین بر ضرورت همدلی، پرهیز از نگاه‌های جزیره‌ای و اولویت‌بندی مسائل اساسی شهرستان تأکید کرد و گفت: با اتکا به خرد جمعی شورا‌ها و همکاری دستگاه‌ها، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت توسعه پایدار خمین برداشت.