رئیس سازمان بازرسی کل کشور:

پیشگیری از فساد، مقدم بر برخورد قضایی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این سازمان در مقابله با فساد گفت: سیاست اصلی سازمان بازرسی، نظارت به‌موقع، هشدار مؤثر و همراهی با مدیران اجرایی برای جلوگیری از شکل‌گیری فساد و انحراف از قانون است.