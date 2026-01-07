نماینده ولی فقیه در استان سمنان در سفر به آرادان ضمن دیدار با خانواده معظم شهدا برخی مشکلات این شهرستان را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی با حضور در گلزار شهدای گمنام، به مقام شامخ شهیدان گلگون کفن ادای احترام کرد.

وی همچنین با حضور در منزل شهیدان سعید ابراهیمی و امراله عامری در شهر کهن آباد از توابع شهرستان آرادان با تمجید از صبوری و فداکاری خانواده معظم شهیدان گفت : ملت ایران مدیون فداکاری و ایثار خانواده‌های معظم شهدا هستند،و پاسداشت یاد و خاطره آنان نه تنها یک وظیفه ملی، بلکه یک ضرورت فرهنگی و اجتماعی است.

حضور در مسجد الزهرای شهر کهن آباد و دیدار با مردم از دیگر برنامه‌های سفر نماینده ولی فقیه در استان سمنان به شهرستان آرادان بود