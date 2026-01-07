پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه تولید نان کامل از اولویتهای مهم استان در راستای ارتقای سلامت عمومی است گفت : تعداد نانواییهای عرضهکننده نان کامل در استان به ۲۵ واحد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری درجلسه کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان استان کرمانشاه با اشاره به اجرای برنامه عرضه نان کامل در استان، این طرح را از برنامههای راهبردی استان در مسیر تحقق سند ملی دانشبنیان امنیت غذایی کشور دانست و بر تداوم همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط برای توسعه این طرح تأکید کرد.
به گفته شعبانی عرضه نان کامل از ۱۹ مهرماه امسال در هشت نانوایی شهرستان کرمانشاه آغاز شده و با توجه به استقبال شهروندان، ۱۷ نانوایی دیگر نیز بهزودی به این طرح افزوده خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه افزود: در مرحله بعدی، تولید و عرضه نان کامل در ۳۰ نانوایی متقاضی در پنج شهرستان دیگر استان آغاز میشود تا زمینه بهرهمندی گستردهتر مردم از مزایای این نان سلامتمحور فراهم شود.
بر اساس اعلام مسئولان، در حال حاضر برنامه نان کامل در ۳۶ نانوایی منتخب استان در حال اجراست و طبق دستورالعمل کشوری، نرخ نان کامل نسبت به نان دولتی ۲۰ درصد بیشتر تعیین شده است.