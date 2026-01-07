پخش زنده
امروز: -
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان از فرو ریختن بخشی از یک ساختمان ۲ طبقه مسکونی در همدان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حسین لطفی گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد که عملیات گودبرداری در مجاورت این ساختمان در حال انجام بوده، اما علت دقیق وقوع این حادثه هنوز مشخص نیست و در دست بررسی قرار دارد.
او افزود: در این حادثه سقف و سازه بخشی از یک خانه ۲ طبقه فرو ریخت، اما خوشبختانه خسارت جانی به دنبال نداشت.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان تاکیدکرد: در این حادثه یک دختر بچه که در پارکینگ ساختمان حضور داشت، مصدوم شد و یک بانوی سالخورده نیز بهدلیل شوک روانی تحت مراقبت قرار گرفت.
لطفی تصریح کرد: این حادثه در حالی رخ داد که سقف طبقه اول ساختمان، که بهعنوان پارکینگ مورد استفاده قرار میگرفت، بهطور ناگهانی فرو ریخت و همزمان، بخشی از طبقه دوم نیز دچار ریزش شد.
او گفت: نیروهای عملیاتی ایستگاه شاهد بلافاصله پس از اعلام حادثه در محل حاضر شده و ضمن ایمنسازی کامل محیط، مصدومان را به عوامل اورژانس تحویل دادند.
سرپرست سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری همدان با تأکید بر رعایت اصول ایمنی در پروژههای ساختمانی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه نشانهای از نشست، ترک یا تغییرات غیرعادی در سازهها، محل را سریعا تخلیه کرده و بلافاصله موضوع را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.