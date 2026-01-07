پخش زنده
امروز: -
در گرامیداشت هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، اجتماع دختران حاج قاسم در سقز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، به مناسبت گرامیداشت هفته مقاومت و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، مراسم اجتماع دختران حاج قاسم با حضور مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج دانشآموزی در سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز برگزار شد.
اجرای برنامههای فرهنگی، تبیین مکتب و سیره شهید حاج قاسم سلیمانی و تأکید بر نقش نوجوانان و دختران در پاسداشت فرهنگ مقاومت از جمله محورهای این اجتماع بود.