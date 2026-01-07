به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، با اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در راستای حذف رانت ارز ترجیحی، کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای هر شهروند به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

اعلام جزئیات طرح کالابرگ الکترونیکی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سه دهک بالای درآمدی هم مشمول طرح هستند.

محکومیت اغتشاش

اصناف و کسبه بازار قزوین، از اغتشاشگران و عوامل برهم زننده نظم و امنیت اجتماعی اعلام برائت کردند.

داوری بیش از هزار اثر

هشتمین دوسالانه خوشنویسی با تجلیل از صاحبان ۸۰ اثر برگزیده در قزوین به کار خود پایان داد.

هفته‌ای دو نوبت

توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی استان آغاز شد.

پرهیز از تردد غیرضروری در فضای باز

با مصوبه کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، فعالیت تمامی مدارس و دانشگاه‌ها تا پایان وقت امروز غیرحضوری است. مهد‌های کودک هم تعطیل‌اند.

جو پایدار

هواشناسی برای روز‌های آینده هوایی صاف تا قسمتی ابری پیش بینی کرد.

والیبال نشسته استان در جمع ۸ تیم برتر کشور

تیم والیبال نشسته استان با پیروزی ۳-۰ مقابل هرمزگان در مرحله یک هشتم نهایی، به جمع هشت تیم برتر کشور راه یافت.

برنز بانوی دونده استان در دو و میدانی داخل سالن کشور

زهرا سیمیاری بانوی دونده استان، عنوان سومی ماده ۸۰۰ متر مسابقات دو و میدانی داخل سالن کشور را کسب کرد.