پخش زنده
امروز: -
مدیرکل سازمان راهداری و حملونقل جادهای از ترانزیت ۱۲.۴ میلیون تن کالا از مرزهای زمینی طی ۹ ماه ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: از ابتدای امسال تا پایان آذرماه ۱۲ میلیون و ۴۳۷ هزار و ۹۹۳ تن کالا از مرزهای زمینی کشور ترانزیت شد.
وی ادامه داد: این میزان با انجام بیش از ۵۶۱ هزار سفر ناوگان حملونقل بینالمللی محقق شده است. در این مدت، بیش از ۱۰ میلیون تن کالا صادر و حدود یک میلیون و ۹۱۳ هزار تن کالا نیز وارد کشور شده است.
وی با اشاره به نقش توسعه زیرساختهای جادهای و افزایش تعاملات تجاری با کشورهای همسایه از فعالیت ۲۸۹۱ شرکت حملونقل بینالمللی کالا، ۶۸ شرکت مسافری، ۶۳ هزار راننده حرفهای و ۵۱ هزار دستگاه ناوگان خبر داد و افزود: هماکنون ۲۶ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور، محور اصلی تبادل کالا و جابهجایی مسافر با کشورهای همسایه هستند.