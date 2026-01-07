پخش زنده
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران گفت: ما با استفاده از ظرفیتهای شهری و مشارکت بخش خصوصی، برنامه تولید ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را در شهر دنبال میکنیم و همزمان در طرح ۲ هزار مگاواتی دولت نیز مشارکت دارد.
گودرزی گفت: مجوزهای این طرح نیز از سوی دولت اخذ شده و در مسیر اجرای آن قرار داریم.
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران یادآور شد: بخش دیگری از اقدامات ما مربوط به کمک به دولت در یک طرح ۲ هزار مگاواتی است که با مشارکت شهرداری در پایتخت و اطراف تهران دنبال میشود و شهرداری هم کمک به دولت در این زمینه را آغاز کرده است.