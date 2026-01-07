در راستای تقویت برنامه‌های معنوی و حمایت از حرکت‌های مردمی، بنیاد علوی امسال با تخصیص ۳۴ میلیارد تومان اعتبار، آیین معنوی اعتکاف رجبیه را در ۸۰۰ مسجد سراسر کشور برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ طبق اعلام­ «بنیاد علوی» این نهاد­ به‌منظور گسترش فعالیت‌های معنوی و پشتیبانی از حرکت‌های مردمی، آیین اعتکاف رجبیه را با حضور ۱۷۰ هزار نفر در ۸۰۰ مسجد در سراسر کشور برگزار کردکه در آن بیش از ۱۷۰ هزار نفر به حضور معنوی پرداختند.

بر اساس گزارش بنیاد علوی، در سال جاری، مبلغ ۳۴ میلیارد تومان در قالب حمایت‌های مالی برای اجرای این آیین مذهبی در مساجد مناطق هدف اختصاص یافته است که این اعتبار با رویکردی عدالت‌محور و متوازن میان ۳۱ استان کشور توزیع شد تا آیین اعتکاف به شکلی باشکوه و هماهنگ برگزار شود.

بر این اساس؛ فرآیند شناسایی مساجد مشارکت‌کننده با در نظر گرفتن شاخص‌هایی، چون تراکم جمعیت، میزان محرومیت، تعداد معتکفان، و میزان حمایت‌های سال گذشته انجام شد.

طبق اعلام روابط عمومی بنیاد علوی؛ از میان ۲ هزار مسجد ارزیابی‌شده، ۸۰۰ مسجد به عنوان مکان برگزاری آیین اعتکاف انتخاب شدندو تسهیلگران بنیاد علوی در شهرستان‌ها با نظارت مجریان طرح، مسئولیت توزیع و هدایت منابع حمایتی را برعهده داشتند تا برنامه‌های اعتکاف در سراسر کشور با انسجام، نظم و اثرگذاری مطلوب برگزار شود.