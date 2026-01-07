معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی با تأکید بر این موضوع که تحول نظام علم، فناوری و نوآوری در دانشگاه‌ها یکی از محور‌های اصلی سیاست‌گذاری وزارت علوم در دوره جدید است، گفت: ارتقای نقش دانشگاه‌ها در توسعه اقتصادی و حل مسائل جامعه، مستلزم شکل‌گیری یک زیست بوم یکپارچه از ایده تا محصول است.

توجه به زیرساخت، فرایند و همکاری‌های برون دانشگاهی؛ کلید تحول در پژوهش و فناوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر علیرضا حریفی، با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستاورد‌های یک سال گذشته معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی، سه محور اصلی راهبردی این حوزه را زیرساخت‌های پژوهش و فناوری، بازطراحی و ساماندهی فرایند‌های پژوهشی، سرمایه‌گذاری بر ارتباطات و همکاری‌های برون دانشگاهی دانست و تأکید کرد: اجرای این راهبرد‌ها ضمن پیشگیری از نزول کیفیت پژوهش‌ها، به ارتقای شاخص‌های کیفی، بهبود جایگاه رقابتی دانشگاه و حضور مؤثرتر در نظام‌های رتبه‌بندی ملی و بین‌المللی منجر خواهد شد.

وی در راهبرد توسعه و بهبود زیرساخت‌های پژوهشی، به برقراری دسترسی جامع و یکپارچه به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر جهانی نظیر ساینس دایرکت، اسکوپوس (به همراه افزونه هوش مصنوعی)، زندی (به همراه هوش مصنوعی زایا)، بنتهام ساینس و ساینیتو و همچنین پایگاه تخصصی داخلی نورمگز اشاره کرد.

حریفی بازتعریف و ارائه خدمات نوین در کتابخانه مرکزی، موزه و مرکز اسناد دانشگاه از جمله ارائه مشاوره اطلاعاتی پژوهشی، خدمات آگاهی‌رسانی جاری به گروه‌های آموزشی، راه‌اندازی چت بات هوشمند و توسعه خدمت این مرکز به خانواده دانشگاهیان را گامی جدید در بازطراحی نقش این مرکز در تأمین نیاز‌های اطلاعاتی دانشگاهیان دانست.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی همچنین خاطرنشان کرد: این تحولات نه‌تنها زیرساخت اطلاعاتی دانشگاه را تقویت کرده، بلکه با تسهیل فرآیند‌های پژوهشی و آموزشی، نقش محوری کتابخانه را در پیشبرد اهداف علمی دانشگاه تثبیت می‌کند.

وی همچنین از تدوین، به‌روزرسانی و پیاده‌سازی برخی آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های پژوهشی نظیر دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران پسادکتری، آیین‌نامه پژوهانه جامع، دستورالعمل تالیف کتاب، آیین نامه مجلات دانشگاه، شیوه نامه‌های انتخاب کتاب، نشریه و فناوران برتر خبر داد و در ادامه، برنامه‌ها و طرح‌های پیش این حوزه را بازنگری در شیوه‌نامه اعطای پاداش مقالات و شیوه‌نامه طرح‌های تحقیقاتی کاربردی، تأسیس مرکز همایش‌ها و رویداد‌های دانشگاه خوارزمی، ایجاد مرکز فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برشمرد.

دکتر حریفی در ادامه از افزایش سه برابری کل پژوهانه (گرنت) اعضای هیئت علمی در مقایسه با سال گذشته خبر داد و افزود: با پیاده‌سازی آیین نامه پژوهانه جامع و ابلاغ قرارداد‌های آن در آینده‌ای نزدیک، این امر محقق خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی گفت: این پژوهانه چهار فعالیت پژوهشگران را شامل می‌شود: امتیازات برونداد‌های علمی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارساها)، آموزانه و تشویقی».

وی ابراز امیدواری کرد با این حمایت بخشی از نیاز‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه تأمین شود.

حریفی با اشاره به فعالیت‌های جاری مدیریت پژوهش و فناوری اظهار کرد: پشتیبانی از پژوهشگران پسادکتری، صدور مجوز برگزاری و نظارت بر همایش‌های داخلی و بین المللی، فرصت‌های مطالعاتی و مأموریت‌های پژوهشی و همچنین بررسی و تأیید جذب دانشجوی دکتری به شیوه استادمحور در دستور کار قرار دارد.

وی همچنین از افزایش حمایت مالی فرصت‌های مطالعاتی خارج از کشور خبر داد و خاطرنشان کرد: پس از وقفه چندساله، امید است اعزام اعضای هیئت علمی به فرصت‌های مطالعاتی روند رو به رشدی داشته و در سال آینده تعدادی از اعضای هیئت علمی شاخص به دوره‌های فرصت مطالعاتی اعزام شوند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی با تأکید بر اهمیت پژوهشگران پسادکتری، تصریح کرد: توسعه فعالیت‌های آزمایشگاهی و ارتقای کیفیت پژوهش بدون حضور پژوهشگران حرفه‌ای امکان‌پذیر نیست و حمایت از پسادکتری‌ها یکی از راهبرد‌های جدی دانشگاه در سال‌های آینده خواهد بود.

حریفی جذب اعتبار مالیاتی برای رساله‌ها و ورود به حوزه توسعه نوآوری را از جمله مهمترین برنامه‌های مدیریت پژوهش و نوآوری دانست.

وی در ادامه به اصلی‌ترین فعالیت‌های مرکز انتشارات اشاره داشت و افزود: توجه به مجلات دانشگاه در قالب یک بسته حمایتی چند وجهی است که در حال اجرای بند‌های این بسته هستیم. تغییر سامانه تحت شبکه مجلات به منظور بهبود دسترسی و رویت‌پذیری و اجرایی کردن فرایند نمایه‌سازی برای هشت مجله منتخب در دور اول، دو بند ابتدایی این دستورالعمل مصوب است که با تأمین اعتبار لازم تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی چاپ کتاب مبتنی بر تقاضا" را از اقدامات مهم انجام شده در حوزه انتشارات دانشگاه و در بخش اصلاح فرایند‌ها دانست که ضمن تأثیر قابل توجهی بر افزایش رویت کتاب‌های دانشگاه، سودمندی‌های دیگری همچون صرفه‌جویی در هزینه‌ها، افزایش شهرت و رقابت‌پذیری و تسهیل بازاریابی و فروش دارد و نیاز به چاپ انبوه و انبارداری کتاب را حذف کرده که طی این فرایند، کتاب‌های درخواستی ظرف دو تا سه روز از زمان سفارش، چاپ و برای متقاضی ارسال می‌شود.

حریفی در ادامه ضمن اشاره به اقدامات انجام‌شده در مدیریت آزمایشگاه مرکزی، از جمله راه‌اندازی و بهره‌برداری از تعدادی از دستگاه‌های پرکاربرد، بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند برای خرید و تجهیز آزمایشگاه‌های محیط‌زیست و بیوتکنولوژی تا پایان سال و نیز توسعه شبکه آزمایشگاه مرکزی تأکید کرد.

به گفته وی، توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاه مرکزی، خرید، تعمیر، راه‌اندازی و استقرار تجهیزات و دستگاه‌های پرکاربرد، ایجاد واحد متمرکز تعمیر و نگهداری تجهیزات آزمایشگاهی، توجه نظام‌مند به آزمایشگاه‌های دانشکده‌ها، ارتقای ساختار ایمنی آزمایشگاه‌ها و همچنین راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع و همکار برخوردار از مزایای اعتبار مالیاتی، از مهم‌ترین برنامه‌های آتی این مدیریت به شمار می‌رود.

حریفی خاطرنشان کرد: این حوزه یکی از اثرگذارترین بخش‌ها در "توسعه زیرساخت" و همچنین "بهبود فرایندها" است و از مسئولان دانشگاه خواست تا نگاه راهبردی و حمایت همه‌جانبه خود را به این بخش مهم معطوف دارند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیت‌های اعضای هیات علمی در حوزه طرح‌های تحقیقاتی کاربردی پرداخت و بیان داشت: به همت تلاش اعضای هیئت علمی، حجم و میزان قراداد‌های پژوهشی دانشگاه در مقایسه با سال‌های پیشین رشد بسیار خوبی داشته است.

وی همچنین از انعقاد تفاهم نامه‌های متعدد با شرکت‌ها و صنایع پیشرو خبر داد و افزود: بخش قابل توجهی از آنها هم اکنون به مرحله انعقاد قرارداد پژوهشی عملیاتی رسیده است.

حریفی با اشاره به استقبال از طرح جهاد علمی تصریح کرد: تاکنون تعدادی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان از حمایت مالی و تسهیلات این طرح بهره‌مند شده‌اند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خوارزمی گفت: توسعه مرکز کارآفرینی و مهارت افزایی به عنوان نقطه پیوند دانشجویان و دانش آموختگان به زیست بوم فناوری و نوآوری دانشگاه و پیگیری اجرای شیوه نامه دروس مهارتی اشتغال پذیری به عنوان یک ضرورت در راستای توانمندسازی شغلی و ارتقاء مهارت‌های تخصصی و نرم شغلی دانشجویان از برنامه‌های پیش روی مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و صنعت می‌باشد.

وی به جایگاه زیرساختی و حیاتی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در پشتیبانی از خدمات آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه اشاره کرد و اظهار داشت: در حوزه توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و تسهیل فرایندها، برنامه‌های تحولی متنوعی در حوزه فناوری اطلاعات در دست اجراست که از آن جمله می‌توان به بین‌المللی‌سازی پرتال دانشگاه از طریق راه‌اندازی این پرتال به زبان دوم و سوم به‌منظور تعامل بهتر با جامعه جهانی، تغییر سامانه پست الکترونیک دانشگاه و تأمین نیاز‌های سخت افزاری و زیرساختی برای پشتیبانی پایدار از خدمات آموزشی و پژوهشی اشاره داشت.

وی افزود: بر همین اساس نقشه راه تحول و توسعه زیست‌بوم نوآوری دانشگاه خوارزمی و برنامه اجرایی آن طراحی شده است. در گام نخست، تقویت مرکز رشد و حمایت برای ایجاد یک مرکز بالنده، تأسیس صندوق پژوهش و فناوری و ایجاد کارخانه نوآوری در برنامه کوتاه مدت شش تا دوازده ماهه بخشی از این نقشه راه پیش‌بینی شده است.

حریفی افزود: این مهمترین اقدام تحولی در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی است که در صورت اجرا، نقش دانشگاه را به در جامعه و صنعت تحول داده و دستاورد‌های قابل توجهی به ارمغان خواهد آورد.