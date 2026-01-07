پخش زنده
امروز: -
هفتمین دوره جشنواره استانی تئاتر خیابانی شب، بهمن امسال در فیروزآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، دبیر هفتمین دوره جشنواره استانی تئاتر خیابانی شب چراغ گفت: این رویداد با موضوع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی از جمله، مواد مخدر و اعتیاد، طلاق، خودکشی و فرهنگ سازی جوانی جمعیت در شهرستان از ۲۷ تا ۲۹ بهمن برگزار خواهد شد.
سلیمان شریفی افزود: فراخوان و فرم شرکت در این جشنواره برای همه شهرستانهای استان ارسال شده است و متقاضیان و گروههای نمایشی میتوانند به ادارههای فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستانهای فارس و انجمنهای نمایش شهر خود مراجعه کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان افزود: مهلت دریافت لوح فشرده آثار تا ۱۰ تبهمن و فهرست آثار پذیرفته شده تا ۲۰ بهمن امسال اعلام میشود.