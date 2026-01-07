دومین نشست شورای توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در دفتر نماینده ولی فقیه در استان برگزار و دو طرح قرآنی با عنوان حافظ شو و فصل تعالی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، در این نشست از دو طرح قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان حافظ شو و فصل تعالی رونمایی شد. همچنین روسای جدید کارگروه های شورای قرآنی احکام خود را دریافت کردند.

طرح ملی قرآنی «حافظ‌شو» همزمان با سراسر کشور در استان با هدف تربیت حافظان قرآن کریم و انس هرچه بیشتر اقشار مختلف جامعه با کلام وحی، در استان آغاز شده و تا ۱۵ اسفندماه ادامه دارد.