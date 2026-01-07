حجت الله صیدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، در خصوص واریز سود سهام عدالت اظهار کرد: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله نخست سود سهام عدالت مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۳ شرکت‌های بورسی و غیر بورسی از امروز به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهامدار واریز می‌شود.

وی با بیان اینکه مبلغ سود پرداختی به سهامداران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و یا سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، گفت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به اینکه هر دو گروه سهامداران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می‌کنند، افزود: امیدواریم با همکاری شبکه بانکی، ظرف ۴۸ ساعت کل فرایند توزیع سود به اتمام برسد.