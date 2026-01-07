برگزاری دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید منطقه ۱۹
دومین کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه ۱۹ با حضور خانوادههای شهدا، ایثارگران و جانبازان روز پنج شنبه ۱۸ دی ساعت ۱۸ در فرهنگسرای بهمن تالار شهید آوینی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسین اخگر پور شهردار منطقه با تأکید بر لزوم زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا گفت: به منظور پاسداشت رشادت های شهدای والامقام و قدردانی از صبر استقامت خانواده های معزز آنها کنگره سرداران و ۷۰۰ شهید والامقام منطقه با سخنرانی سردار حسن زاده فرمانده سپاه تهران، مداحی سید مهدی میرداماد و شاعر آیینی احمد بابایی و برنامه های فرهنگی و معنوی اجرا می شود.
به گفته این مسئول برگزاری این یادواره فرصت مغتنمی برای ادای دین دوباره به رشادت و جانفشانی رزمندگان اسلام و تکریم مقام و ارزشهای والای شهدا است.