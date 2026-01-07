پخش زنده
سازمان حج و زیارت دربارۀ پذیرش ایرانیان مقیم خارج از کشور در کاروانهای حج ۱۴۰۵ ، اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از روابط عمومی سازمان حج، در این اطلاعیه آمده است: سازمان حج و زیارت برای ارائه خدمات شایسته و مطلوب به حجاج ایرانی مقیم خارج از کشور و مطابق ضوابط و مقررات جاری در این زمینه برنامهریزی کرده و متقاضیان میتوانند با شرکت در فرآیند ثبتنام، نام نویسی کنند تا زمینه تشرف آنها از طریق سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران فراهم شود.
بر این اساس، هموطنان مقیم خارج میتوانند با اطمینان خاطر، در کاروانهای اختصاص یافته و در کنار دیگر حجاج ایران ثبتنام و توفیق تشرف و انجام مناسک حج را داشته و از همۀ خدمات رفاهی، فرهنگی و اجرایی از جمله؛ خدمات اسکان و تغذیه در مکه مکرمه و مدینه منوره، خدمات ایام تشریق و انجام قربانی، اداره کاروان با مدیریت مدیران واجد شرایط و روحانی کاروان با سابقه و تجربه کافی بهرهمند شوند.
براساس این اطلاعیه مزایای این طرح عبارت است از؛
-نیاز نداشتن به حضور یا تردد در ایران در هیچ مرحله از فرآیند
- دریافت روادید حج از محل سهمیه اختصاصیافته به ایران بر اساس گذرنامه ایرانی
- عزیمت مستقیم حجاج از کشور محل اقامت به عربستان (مدینه و جده)
- بهرهمندی از خدمات حمل و نقل به فرودگاه و بازگشت مستقیم به محل اقامت پس از پایان مناسک
- استفاده از سامانه اطلاعرسانی و پاسخگویی به سؤالات شرعی، اجرایی و عمومی در آینده نزدیک
- برخورداری از قیمت تمامشده مناسب مشابه حجاج داخل کشور
برای حج تمتع سال ۲۰۲۶ میلادی (۱۴۰۵ شمسی / ۱۴۴۷ قمری)، دو کاروان با ظرفیت ۲۴۰ نفر در نظر گرفته شده است و در صورتی که تعداد متقاضیان بیشتر از این ظرفیت باشد انتخاب افراد براساس ضوابط و از طریق قرعهکشی انجام خواهد شد.
هتلهای محل اسکان حجاج، در مدینه منوره در هتل نزدیک به مسجدالنبی (ص) و در مکه مکرمه مطابق استانداردهای اسکان حجاج ایرانی خواهد بود.
سفر متقاضیان به صورت مدینه قبل و تاریخ ورود به مدینه ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۵ (اول ذیالحجه ۱۴۴۷ هجری قمری (۲۰۲۶/۰۵/۱۸) تا پنجم ذی الحجه (۲۰۲۶/۰۵/۲۲) خواهد بود و زائران میتوانند پس از اتمام مناسک و اعمال حج از دوم ژوئن مطابق با دوازدهم خردادماه ۱۴۰۵، برای خروج از عربستان اقدام کنند.
سرانه هزینه تمامشده حدود ۴۲۶۰ یورو است.
* مراحل ثبت نام:
- فرم ثبتنام اولیه را کنسولگری در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
- متقاضیان فرم ثبتنام اولیه را تکمیل میکنند و کنسولگری کشورمان این فرمها را بررسی و به سازمان حج و زیارت ارسال میکند.
- سازمان حج و زیارت درخواستهای متقاضیان را بررسی و اولویتبندی میکند.
- سازمان حج و زیارت فهرست پذیرفتهشدگان را جهت اطلاع رسانی به متقاضیان به وزارت امور خارجه ارسال میکند.
- برای برقراری ارتباط از طریق شبکههای اجتماعی، مدیر کاروان به متقاضیان معرفی میشود.
- انجام معاینات پزشکی بهصورت برخط جهت تأیید استطاعت جسمی برای انجام مناسک حج.
- واریز هزینه ارزی برای ثبتنام در کاروان و پرداخت هزینه ریالی برای ارائه و ابطال سند حج تمتع توسط متقاضیان.
متقاضیان میبایست سند ودیعه گذاری حج تمتع داشته باشند که برای تامین و تهیه آن سه حالت متصور است: ۱- متقاضی از قبل سند حج داشته باشد ۲ـ تهیه سند توسط اقوام و آشنایان در ایران۳ـ به منظور تسهیل در فرایند اعزام و تکریم این دسته از هموطنان، سازمان حج در صورت درخواست ایشان سند مربوطه را تهیه میکند.
- تکمیل فرم وکالتنامه و ارائه به کنسولگری برای آن دسته از متقاضیانی که سند ودیعه گذاری حج ندارند و ضرورت دارد به وکالت از آنان سند حج تهیه شود.
- انجام امور مربوط به صدور ویزا توسط سازمان حج و زیارت و ارسال آن برای متقاضی.
ـ عزیمت متقاضی به عربستان و ملحق شدن به کاروان مربوطه
ـ دریافت خدمات فرهنگی، اسکان، تغذیه، حمل و نقل بین شهری و مشاعر، بیمه و پزشکی
گفتنی است؛ سازمان حج و زیارت و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، متعاقباً اطلاعات تکمیلی را از طریق مقتضی به متقاضیان اعلام خواهند کرد.