به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول عمران حرم مطهر امام زاده علی بن امام محمد باقر (ع) از طرح توسعه اردهال و کمر بندی به سمت دلیجان خبر داد و گفت: تا کنون برای اجرای این طرح به طول سه و نیم کیلومتر با هفت دهنه پل و یک میدان به مساحت ۲۲ هزار مربع بیش از ۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

سردار رضا کاظمی مهم‌ترین هدف از اجرای این طرح راکاهش ترافیک به ویژه در ایام قالیشویان، افزایش ایمنی و امنیت مسیر برشمرد و افزود: پس از هدایت خودرو‌های سنگین و کاهش ترافیک به شکل مجزا به خارج از حریم منطقه مسکونی و زیارتی، علاوه بر رفع مشکلات زیست محیطی آلودگی‌های صوتی نیز کاهش می‌یابد.

وی گفت: تاکنون بیش از ۵۰ هزار متر مربع این مسیر آزاد سازی شده است.