برنامههای «ققنوس» و «بازتاب» از شبکه رادیویی فرهنگ با محور بررسی پویایی شعر کهن در نگاه خواجوی کرمانی و تبیین اهمیت هوشیاری ملی در برابر جنگ نرم، روی آنتن میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی رادیویی ققنوس، چهارشنبه ۱۷ دیماه ساعت ۱۵ با بخشهای مختلف به بزرگداشت خواجوی کرمانی میپردازد.
۱۷ دی ماه، روز بزرگداشت خواجوی کرمانی، فرصتی است برای بازخوانی آثار و زندگی شاعری که نامش نهتنها در تاریخ ادب فارسی با عزل هایش جاودانه شده، بلکه زادگاهش کرمان را نیز در نقشه فرهنگی ایران برجسته کرده است.
از جمله محورهای برنامه بررسی تأثیر شعر خواجوی کرمانی در پیکره شعر فارسی است .
در بخش گفتوگو این برنامه دکتر فرزاد قائمی به واکاوی ارزشهای زبانی و معنایی آثار خواجوی میپردازد و دکتر محمدصادق بصیری نیز از کتاب خود دربارهزندگی و جهان فکری خواجوی کرمانی سخن میگوید.
برنامه با گویندگی مهدی محمدیان، تهیهکنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوینکو و هماهنگی فاطمه طاهری، شامل بخشهای معرفی شاعر و منظومههای برجسته اوست.
برنامه «بازتاب»
در برنامه بازتاب امروز چهارشنبه ۱۷ دی از شبکه رادیویی فرهنگ، به محور بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با خانوادههای معظم شهیدان دفاع مقدس ۱۲روزه و شهدای اقتدار پرداخته میشود؛ جایی که ایشان بر لزوم هوشیاری ملی، انسجام اجتماعی و تقویت جبهه فکری ملت ایران در برابر جنگ نرم دشمنان تأکید داشتند.
این گفتوگوی تحلیلی با حضور دکتر ابوذر یاسری (کارشناس مسائل سیاسی) و دکتر معصومه نصیری (کارشناس سواد رسانهای) ابعاد مختلف این رویکرد را بررسی میکند.
برنامه بازتاب با گویندگی احسان همتی و تهیهکنندگی ریحانه بیرامی ساعت ۱۸:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.