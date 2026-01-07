نیک‌اقبال گفت: بیست و هفتمین جشنواره خیران مدرسه ساز کشور ۱۷ دی‌ماه در گچساران آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ساز استان از برگزاری بیست وهفتمین جشنواره خیرین مدرسه ساز کشور در گچساران خبر داد.

فردین نیک‌اقبال گفت: هر ساله جشنواره خیران مدرسه‌ساز در شهر یاسوج مرکز استان برگزار می‌شد، اما امسال بیست‌وهفتمین دوره این جشنواره به میزبانی گچساران برگزار خواهد شد.

نیک اقبال با اشاره به اینکه این رویداد در قالب یک ستاد منسجم شکل گرفته و در روز ۱۷ دی‌ماه باورود خیران مدرسه‌ساز از سراسر کشوربه شهرستان گچساران آغاز می‌شود اضافه کرد: آیین اصلی این جشنواره روز ۱۸ دی‌ماه از ساعت ۹ صبح در سالن فردوسی آموزش و پرورش گچساران، با برنامه‌های متنوع و با حضور مسئولان کشوری و استانی برگزار می‌شود.

مدیرعامل مجمع خیران مدرسه‌ساز کهگیلویه‌وبویراحمد ادامه داد: خوشبختانه خیران استان و ایرانیان خارج از کشور با وجود محدودیت‌ها، همراهی مستمر دارند و ۳۰ تا ۳۵ درصد کمک‌های مدرسه‌سازی از خارج کشور تامین می‌شود.

فردین نیک‌اقبال مدرسه‌سازی، مدرسه‌یاری و مدرسه‌داری سه محور اصلی فعالیت مجمع خیران عنوان کرد و گفت: در حوزه مدرسه‌داری، تبدیل مدارس به هیات امنایی در دستور کار است که به کاهش مشکلات و افزایش بهره‌وری کمک می‌کند.

وی با اشاره به پراکندگی شدید جمعیت و سرانه نامتوازن مدارس افزود: ۳۵ درصد دانش‌آموزان استان در روستا‌ها تحصیل می‌کنند، اما ۶۰ درصد مدارس در مناطق روستایی قرار دارند.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: با توجه به اینکه در استان ۹۰۰ مدرسه کمتر از ۱۰ دانش‌آموز وجود دارد برنامه‌ریزی برای ساخت مدارس جدید را پیچیده کرده است.

رضا حسینی نیک با بیان اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد دومین استان کشور از نظر تعداد مدارس سنگی است افزود: حدود ۲۰۰ مدرسه در وضعیت پرخطر قرار دارند و جمع‌آوری مدارس فرسوده و کانکسی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی در استان از اولویت‌های اصلی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس است.

حسینی نیک با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تجهیز مدارس استان اضافه کرد: امسال حدود ۴۰۰ میلیارد ریال برای تأمین و بهسازی سیستم‌های گرمایشی مدارس در استان هزینه شد تا دانش‌آموزان در فصل سرما شرایط استاندارد آموزشی را داشته باشند.

وی افزود: نقشه راه نوسازی آموزشی استان شامل حرکت به سمت مدارس هوشمند، توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و طراحی مدارس چندکاربردی است تا مدارس آینده متناسب با تحولات فناوری و نیاز‌های نوین آموزشی باشد.

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان گچساران نیز با اشاره به هم راستایی این برنامه با سیاست‌های کلان دولت در حوزه عدالت آموزشی گفت: هم‌اکنون ۱۱ طرح آموزشی در این شهرستان در دست اجرا و سه طرح به بهره‌برداری رسیده است.

مرضیه قنواتیان افزود: برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز می‌تواند شتاب تکمیل طرح‌ها و توسعه زیرساخت‌های آموزشی را افزایش دهد.