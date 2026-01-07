پخش زنده
با بهرهبرداری از طرح لولهگذاری باغات حسینآباد، از هدررفت آب جلوگیری شده و با افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی، رونق تولید حاصل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ آیین افتتاحیه پروژه لولهگذاری باغات روستای حسینآباد شهرستان کمیجان با حضور فرمانده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی، استاندار و جمعی از مسئولان محلی، نیروهای جهادی و اهالی روستا برگزار شد.
سردار عمومهدی با بیان این که این طرح با اعتباری افزون بر ۴۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات قرارداد امام حسن مجتبی (ع) و با مشارکت اهالی روستا بهرهبرداری شد، گفت: سپاه حضرت روحالله استان مرکزی با هدف انجام مأموریتهای محرومیتزدایی و تحقق عدالت اجتماعی، بهویژه در حوزههای زیرساختی و کشاورزی، خود را خدمتگزار مردم میداند و اجرای اینگونه پروژهها را تداوم مسیر انقلاب در خدمترسانی به مناطق روستایی میداند.
او با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آبی گفت: اجرای پروژه لولهگذاری باغات حسینآباد علاوه بر جلوگیری از هدررفت آب، موجب افزایش بهرهوری زمینهای کشاورزی و رونق تولید در بخش کشاورزی منطقه خواهد شد. امروز حفظ آب، یعنی حفظ حیات، معیشت و امنیت پایدار کشور.
سردار عمومهدی ابراز داشت: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به عنوان یکی از ابتکارات سپاه پاسداران در همکاری با نهادهای انقلابی و مشارکتهای مردمی، مسیر تازهای برای توسعه متوازن مناطق کمتر برخوردار فراهم کرده است؛ مدلی که در آن مردم، دولت و سپاه همدلانه در کنار هم میکوشند.
فرمانده سپاه حضرت روحالله استان مرکزی این را هم گفت که پروژههای محرومیتزدایی تنها ساختوساز فیزیکی نیستند، بلکه مصداقی از تقویت همبستگی اجتماعی، احساس امید و افزایش اعتماد مردم به نظام اسلامیاند. هر گام کوچک در این مسیر، گامی بزرگ در جهت تحقق شعار "ایران قوی" است.