استاندارخراسان جنوبی با انتقاد از مصرف بالای انرژی در برخی دستگاه‌های اجرایی، برای اصلاح الگوی مصرف به ۱۴ اداره، ضرب الاجل ۱۴ روزه داد.

ضرب الاجل ۱۴ روزه استاندار خراسان جنوبی به ادارات پرمصرف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار خراسان جنوبی در شورای اداری استان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد مصرف انرژی در ۱۴ دستگاه اجرایی استان بهینه نیست، از این‌رو به مدیران این دستگاه‌ها ۱۴ روز فرصت داده می‌شود تا نسبت به کاهش مصرف اقدام کنند، در غیر این صورت اسامی دستگاه‌های پرمصرف اعلام خواهد شد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت همراهی مسئولان با مردم گفت: حضور مدیران در میان مردم و پاسخگویی مستقیم به مطالبات، مهم‌ترین وظیفه مدیران در شرایط کنونی است.

وی با بیان اینکه همان‌گونه که طرح‌های عمرانی با جدیت پیگیری می‌شود، رسیدگی به مشکلات معیشتی و مالی مردم نیز باید در دستور کار مدیران قرار گیرد، افزود: حل مسائل مردم نباید به پشت میز‌ها محدود شود و مدیران باید در شرایط خاص در جمع مردم حاضر باشند.

استاندار همچنین بر لزوم ارتقای دانش مدیران و کارشناسان تأکید کرد و گفت: تسلط بر حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی و رسانه، امروز از ضرورت‌های مدیریت کارآمد است و به‌روزرسانی دانش مدیران و کارشناسان می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت بحران‌ها داشته باشد.

براتی معاون مرکز مطالعات راهبردی و آموزشی وزارت کشور نیز از برگزاری انتخابات الکترونیکی در اردیبهشت سال آینده خبر داد و افزود: انتخابات در ۶۰ هزار شعبه اخذ رأی برگزار می‌شود و حدود ۷۰۰ هزار نفر از عوامل اجرایی در کشور مشارکت خواهند داشت.

همچنین مشاور مدرسه عالی حکمرانی شهید بهشتی با اشاره به راه‌اندازی این مدرسه از سال ۱۳۹۷ گفت: این مجموعه با هدف تربیت منابع انسانی متخصص و جذب آنها در سطوح مختلف حکمرانی فعالیت خود را آغاز کرده است.

شفقت نیز مساجد را مهم‌ترین پایگاه مردمی دانست و تأکید کرد: باید مساجد به کانونی برای حل مشکلات مردم و توسعه محلات تبدیل شوند.

پس از پایان شورای اداری، دوره آموزشی حکمرانی ویژه مدیران استانی برگزار شد.